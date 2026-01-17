بعد عرضه بالهناجر..«شقيقة التايتنك» يحصد إشادات واسعة من نجوم وصُنّاع السينما

حصد فيلم «شقيقة التايتنك – Titanic Sister Ship» للمخرج يوسف طارق إشادات نقدية وفنية واسعة من عدد كبير من الفنانين وصُنّاع السينما، عقب عرضه الخاص بسينما الهناجر، ضمن فعاليات ملتقى المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبرئاسة الدكتورة منى الصبان، وبإشراف السيد عبدالعزيز على تنفيذ الفعالية.

إشادات فنية مميزة

وأعرب الفنان سامح الصريطي عن إعجابه الشديد بالفيلم خلال حضوره العرض الخاص، مؤكدًا أن العمل يتمتع بجودة فنية عالية على مستوى الصورة وأداء الممثلين، مشيرًا إلى فخره بالمخرج يوسف طارق، الذي نجح في تقديم معالجة بصرية مميزة من خلال الكادر السينمائي، إلى جانب الدمج الذكي بين الأسلوبين الوثائقي والروائي، وهو ما شكّل مفاجأة إيجابية للجمهور.

من جانبه، أشاد مدير التصوير نزار شاكر بروعة الصورة والصوت داخل الفيلم، مؤكدًا أن الأداء الموسيقي كان أحد أبرز عناصر التميز، سواء من حيث الموسيقى التصويرية أو الأغاني، التي أضافت بُعدًا فنيًا مختلفًا عزز من تأثير العمل.

رؤية أكاديمية

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منى الصبان، رئيسة المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، أن فيلم «شقيقة التايتنك» يُعد عملًا مهمًا ومميزًا، كونه يطرح قضية إنسانية عميقة بأسلوب غير تقليدي، مشيرة إلى أن كواليس التصوير، التي جرت في أعماق البحار، تحمل طابعًا خاصًا، ما دفع المدرسة للاحتفاظ بجزء منها للاستفادة التعليمية لصنّاع السينما الشباب الذين يمتلكون شغفًا بعالم الإبداع البصري.

تفاصيل الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم كل من عدنان طلعت ورميساء خالد، إلى جانب الربان إسلام جلال، ومدربي الغوص وليد عبدالله ورامي محمود، وحسن حسام، وأحمد كارو، وخالد ممدوح.

ويتولى أحمد السيسي إدارة الإنتاج، فيما تشرف سها دسوقي على الإنتاج العام، تحت الإشراف الأكاديمي للدكتورة منى الصبان.

معالجة إنسانية غير تقليدية

تم تصوير فيلم «شقيقة التايتنك» داخل حطام السفن في أعماق البحر الأحمر بأسلوب احترافي، ليقدم قراءة مختلفة لحوادث غرق السفن، لا تركز على الكارثة ذاتها، بل تتوغل في العالم النفسي لقائد السفينة، وتأثير الضغوط والمسؤولية والعزلة والإجهاد الذهني ونمط الحياة البحرية الطويل على قراراته المصيرية، في معالجة إنسانية عميقة تكشف أسرار عالم البحر وما يحمله من تحديات خفية.