تحية لروح سليمان عيد وسميحة أيوب خلال فعاليات النسخة السادسة من «JOY AWARD»

شهدت فعاليات النسخة السادسة من حفل جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards، توجيه التحية لعدد كبير من نجوم العالم العربي ممن رحلوا في عام 2025، منهم سليمان عيد، سميحة أيوب، إحسان الترك، لطفي لبيب، والسيناريست أحمد عبد الله، والإعلامية ليلى رستم، وسط أجواء استثنائية تجمع كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة من العالمين العربي والعالمي، إلى جانب نخبة من صنّاع المحتوى والترفيه، وبحضور واسع لوسائل الإعلام العربية والدولية والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة.

الحفل، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة، شهد تكريم عددا كبيرا من أبرز النجوم والأعمال التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور خلال عام 2025، وذلك عبر جوائز تعكس الذائقة الجماهيرية وتحتفي بالإبداع والتميّز.

وفي فئة السينما، تتنافس أربعة أفلام على جائزة الفيلم المفضل، هي: الزرفة، وسيكو سيكو، وعرس النار، وهوبال. كما تشهد فئتا أفضل ممثل وأفضل ممثلة منافسة قوية بين نخبة من نجوم السينما الذين قدّموا أعمالًا لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور.

أما فئة المسلسلات الدرامية، فتضم منافسات محتدمة بين الأعمال الخليجية والمصرية والمشرقية، إلى جانب ترشيحات مميزة لفئات أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل وجه جديد، ما يعكس التنوع والثراء الذي شهده الموسم الدرامي خلال العام الماضي.

وفي فئة الإخراج، يتنافس عدد من أبرز المخرجين على جوائز أفضل إخراج للمسلسلات والأفلام، تقديرًا للرؤى الإبداعية التي أسهمت في نجاح الأعمال الفنية وترسيخ حضورها جماهيريًا.

كما تحظى الموسيقى بحضور لافت من خلال ترشيحات تضم نخبة من النجوم العرب، سواء في فئات الأغنية المفضلة، أو أفضل فنان وفنانة، إضافة إلى فئة الوجوه الجديدة التي تبرز أصواتًا صاعدة في الساحة الغنائية.