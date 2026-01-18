قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادثة مؤسفة في نهائي السوبر الجزائري | شاهد

شهد نهائي كأس السوبر الجزائري بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر واقعة مؤسفة، كان بطلها اليوتيوبر العالمي الشهير سبيد، الذي حضر اللقاء بدعوة خاصة لمتابعة أجواء المباراة والتفاعل مع الجماهير داخل المدرجات.

حضور جماهيري لافت وأجواء مشحونة

أُقيمت المباراة وسط حضور جماهيري كبير، حيث امتلأت المدرجات بعشاق الفريقين، في أجواء حماسية عكست أهمية اللقاء وقيمته لدى جماهير الكرة الجزائرية. ومع اشتداد المنافسة داخل الملعب، ارتفعت وتيرة الحماس في المدرجات، ما أدى إلى بعض التصرفات غير المقبولة من قلة من المشجعين.

تعرض سبيد لمضايقات مفاجئة

وخلال تواجده في المدرجات، فوجئ سبيد بتعرضه لرشق زجاجات مياه من بعض الجماهير، في تصرف أثار حالة من الجدل والاستياء، خاصة أن اليوتيوبر الأمريكي معروف بمحتواه الترفيهي وحضوره الإيجابي في الفعاليات الرياضية حول العالم.
 

مغادرة سريعة حفاظًا على السلامة

وبسبب هذه المضايقات، اضطر سبيد إلى مغادرة الملعب بشكل عاجل، متجهًا مباشرة نحو سيارته، وذلك حفاظًا على سلامته الشخصية. وقد رافقه عدد من المنظمين ورجال الأمن لتأمين خروجه دون وقوع أي احتكاكات إضافية.

ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل

أثارت الواقعة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من الجماهير الجزائرية عن رفضهم التام لما حدث، مؤكدين أن هذه التصرفات لا تمثل أخلاق مشجعي الكرة في الجزائر، ولا تعكس الصورة الحقيقية للجماهير المعروفة بشغفها واحترامها للضيوف.

دعوات لتفادي تكرار الحادث

وفي ختام الحدث، طالب متابعون وإعلاميون بضرورة تشديد الإجراءات التنظيمية داخل الملاعب، وتكثيف التوعية الجماهيرية، لضمان خروج المباريات الكبرى بصورة تليق بتاريخ الكرة الجزائرية، وحماية الضيوف والمشاهير الذين يحرصون على مشاركة الجماهير شغفهم باللعبة


 

