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منوعات

بعد اقتحامه مطعم وجبات سريعة.. لص يغط في النوم أثناء عملية السرقة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام لص مطعم للوجبات السريعة، وقيامه بإعداد وجبة عشاء لنفسه قبل أن يغط في النوم داخل المطعم في مشهد أثار سخرية عدد كبير من الرواد.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه الواقعة حدثت في مدينة "لورينسفيل" بولاية "جورجيا" الأمريكية ورصدتها كاميرات المراقبة بالمطعم، وكشفت الشرطة المحلية عن الفيديو الذي يوضح تفاصيل ما حدث في محاولة لتحديد هوية اللص والوصول إليه.

ويظهر اللص في بداية الفيديو وهو يتسلل إلى داخل المطعم عبر إحدى النوافذ؛ وشوهد في لقطة أخرى بعد ذلك وهو يعد لنفسه وجبة ويتناولها ويتصرف وكأنه في منزله، قبل أن يغط في النوم على أرضية مطعم الوجبات السريعة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه ظل على هذا الوضع لمدة نحو 3 ساعات.

وأفادت الشرطة بأن اللص أقدم بعد استيقاظه من نومه على سرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وكذلك جهاز "تابلت" من داخل المطعم قبل أن يلوذ بالفرار في نهاية المطاف، ومازال البحث جاريًا عنه.


بعد اقتحامه مطعم وجبات سريعة.. لص يغط في النوم أثناء عملية السرقة
بعد اقتحامه مطعم وجبات سريعة.. لص يغط في النوم أثناء عملية السرقة
بعد اقتحامه مطعم وجبات سريعة.. لص يغط في النوم أثناء عملية السرقة
بعد اقتحامه مطعم وجبات سريعة.. لص يغط في النوم أثناء عملية السرقة
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