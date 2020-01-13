محافظ كفر الشيخ: تطبيق غرامات تأخير ضد المقاولين المتقاعسين

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020م.



وأكد نور الدين علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية 2019-2020م، فضلًا عن وضع الخطة الاستثمارية المقبلة 2020-2021م، والخطة الاستثمارية المستقبلية الخمسية والخطة الاستثمارية للمشروعات بالقري الأكثر احتياجًا.



وأشار المحافظ إلي متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وإعداد التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات .



وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من الخطة في موعدها المحدد وخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

