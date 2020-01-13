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تعليم

اتهمت طالبا بالتحرش..إيقاف دكتورة في جامعة أسوان وإحالتها للتأديب

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:07 م
جامعة اسوان
جامعة اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قرر الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وقف "خ أ ع" المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية بالجامعة عن العمل لمدة 3 شهور وإحالتها للتأديب بعد اتهامها لطالب بالتحرش بها داخل لجنة إمتحان، والتسبب فى تحرير محضر للطالب وحبسه على ذمة التحقيقات.

وقد أكد الدكتور أحمد غلاب بأنه فى إطار حرص جامعة أسوان على مصلحة الطلاب والحفاظ على حقوقهم أحال الواقعة الخاصة بالطالب محمود م أ، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، للمحقق القانونى بالجامعة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، أصدر قراره رقم 41 بتاريخ 13/1/2020 بإيقاف "خ أ ع" المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية عن العمل لمدة ثلاثة شهور، على أن يتم عرضها على مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين خلال المواعيد القانونية.

وكانت المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان قد وجهت عددًا من التهم للطالب "م م أ" بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، فى محضر بقسم الشرطة ، وإدعت أنه تعرض لها بالتحرش اللفظى والبدنى أثناء لجنة الامتحانات بالكلية، وهو ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وقرار النيابة بحبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بأسوان أمس الأحد استكمال حبس الطالب "م. م" بالفرقة الثانية فى كلية التربية الرياضية بأسوان، والمتهم بالتحرش بالدكتورة "خ. أ" مدرس مساعد بالكلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بينما كانت الدكتورة "خ أ ع" المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، تقدمت ببلاغ إلى قسم أول شرطة أسوان، تتهم الطالب بالتحرش بها، وهو ما نفاه الطالب، بعد تحرير محضر له وأحالته إلى النيابة التى قررت حبسه.
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