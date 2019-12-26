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تعليم

المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال بالقاهرة تزور جامعة أسوان .. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:42 م
المستشارة الثقافية
المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال بالقاهرة تزور جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
استضافت جامعة أسوان اليوم المستشارة الثقافية لدولة البرتغال في مصر، د. ايرما جونساليش وذلك في إطار تفعيل لبرتوكول التعاون بين جامعة أسوان والجامعات البرتغالية .

وقد بدأت الزيارة بإستقبال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم للمستشارة الثقافية فى الحرم الجامعى بصحارى بحضور عميد كلية الألسن الدكتور ناصر عبد الرازق ورئيس قسم اللغة البرتغالية الدكتور ماجد الجبالى ، بجانب لفيف من عمداء الكليات بالجامعة.

وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات الأكاديمية والثقافية بين جامعة أسوان والجامعات البرتغالية.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة عن سعادته لإستقبال الدكتورة البرتغالية وخاصة بعد زيارته البرتغال الشهر الماضى بالتنسيق مع سفارة مصر فى البرتغال ولقاءه بمدير معهد كامويش.

هذا وسوف تقوم ا.د. ايرما جونساليش بتنظيم دورة تدريبية عن اللغة البرتغالية وإدارة تنويعاتها الثقافية فى عملية التدريس والبحث العلمى .

وفى ختام اللقاء قدم رئيس الجامعة درع جامعة أسوان المستشارة الثقافية البرتغالية تقديرًا لدورها فى إثراء قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن داخل جامعة أسوان .

والجدير بالذكر أن هناك بروتوكول تعاون مبرم بين جامعة اسوان ومعهد كامويش للتعاون الدولى فى دراسات اللغة البرتغالية من ٢٠١٦ و حتى ٢٠٢٠.
المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال بالقاهرة تزور جامعة أسوان .. صور
المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال بالقاهرة تزور جامعة أسوان .. صور
المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال بالقاهرة تزور جامعة أسوان .. صور
المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال بالقاهرة تزور جامعة أسوان .. صور
المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال بالقاهرة تزور جامعة أسوان .. صور
المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال بالقاهرة تزور جامعة أسوان .. صور
المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال بالقاهرة تزور جامعة أسوان .. صور
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