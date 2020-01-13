من اليابان لهولندا وبريطانيا.. لماذا يتخلى الأمراء عن حياة الملوك ؟



وفي هذه السطور يرصد صدى البلد أبرز الأمراء والملوك الذين تخلوا عن ألقابهم الملكية على غرار هاري وميجان.



أميرة اليابان



تخلت الأميرة اليابانية أياكو في هذا العام عن لقبها بعد جرى الزواج بينها وبين كي موريا موظف بشركة شحن وهو من عامة الشعب وليس من العائلة المالكة، في مزار ميجي بطوكيو، لتصبح إياكو أحدث امرأة في العائلة المالكة تتخلى عن لقبها بسبب الزواج.



بهذا الزواج أصبحت أياكو من العامة أيضًا، فحسب القانون الإمبراطوري الذي أتاح لأفراد العائلة اليابانية الإمبراطورية الزواج ممن يختارونه منذ ثلاثة أجيال، ستتخلى الأميرة اليابانية ابنة الأمير الراحل تاكامادو ابن عم امبراطور اليابان عن اسم أبيها لتحمل اسم زوجها كي موريا بعد الزواج.



وارتدت الأميرة أثناء حفل الزواج كيمونو متعدد الطبقات وصففت شعرها بالطريقة التقليدية للطبقة الارستقراطية في حين ارتدي موريا سترة توكسيدو سوداء مع بنطال رمادي في المزار المهدى لروح جدها الأكبر الإمبراطور ميجي.



الأميرة ماكو وساياكو



ولم تكن أياكو هي الأميرة الوحيدة من العائلة الإمبراطورية التي تخلت عن لقبها بسبب الزواج برجل من عامة الشعب، إذ سبقتها الأميرة ماكو حفيدة الإمبراطور في ذلك، بعد خطوبتها برجل من عامة الشعب أيضًا، ومن قبلهما الأميرة ساياكو الابنة الوحيدة للإمبراطور.



الأمير يوهان فريزو



فقد الأمير الهولندي يوهان حقه في وراثة العرش الهولندي رغم أنه يعتبر فردًا من الأسرة الملكية، وذلك على خلفية زواجه من ميبل فيسره سميت في العام 2004 دون الحصول على إذن من البرلمان الهولندي، الأمر الذي أفقده حقه في أن يدرج ضمن التراتبية الخاصة بوراثة العرش الهولندي.



الأمير فيليب



كذلك فقد الأمير فيليب بمجرد زواجه من ملكة بريطانيا إليزابيث ألقابه اليونانية والدنماركية الملكية، كما اختار فيليب نفس الطائفة الإنجيلية كدين ليصبح من الرعايا البريطانيين.



وبعد زواجهما أنجب فيليب وإليزابيث أربعة أطفال هم تشارلز، وآن، وآندرو وإدوارد ، وكان الأمير تشارلز هو أكبر أطفالهم وبالتالي هو الوريث الوحيد للعرش.



مفاجأة فجرها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بالتخلي عن أدوراها الملكية والاستقلال عن الأسرة ماديا، شكلت صدمة داخل العائلة الملكية، وتساؤلات حول الأدوار التي سيأدونها بعد التنازل عن أدوراهما الملكية.