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منوعات

ميجان ميركل: لم تعجبني حياة الملوك

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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مريم صليب
لم تعجبني حياة الملوك .. هكذا علقت دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري، على قرارها بالتخلي عن المسئولية الملكية والذي تسبب في صدمة كبيرة داخل القصر الملكي في بريطانيا.


وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، أن ميجان ذات الـ38 عاما، عبرت عن عدم ارتياحها للحياة الملكية ووصفتها بغير المريحة بالنسبة لها فهي تعودت على نمط حياة مختلف.


كما أشارت ميجان أن قرار الانفصال عن الحياة الملكية سيمكنها هي وزوجها من الاستقلال ماديا وبداية حياة جديدة، وبالطبع لن تقطع زيارتهم للمملكة والملكة فهم يحاولون أن يشكلوا مستقبلهم بأيديهم وهذه حقوقهم .

جدير بالذكر أن الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل تسببا في صدمة كبيرة للملكة إليزابيث والأمير وليام بعد إعلانهما قرار التخلي عن المسئولية الملكية دون استشارة أحد .
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