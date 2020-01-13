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فن

تامر حسنى يتألق فى حفله بالسعودية وسط حضور 60 ألفا.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:35 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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أحمد إبراهيم
كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني، في السعودية الذي أحياه أمس أن تامر حقق نجاحا أسطوريا وأن الجمهور تخطي 60 ألف شخص.

ووجهت صفحة الشركة رسالة ل تامر ، علي موقع الصور الشهير إنستجرام «كلمه من القلب كمنظمين لأكبر وأهم حفلات المملكة يستحقها النجم والاخ العزيز تامر حسني بالأرقام و تفاعل الجماهير، تامر حسني ظاهرة تستحق الدراسة».

وتابعت الصفحة: «قدم النجم المصري تامر حسني في المملكه السعوديه حفلات اسطوريه بمعنى الكلمه والفرق ان تامر الوحيد الذي يستطيع غلق الشوارع المجاوره للحفل بمعنى الكلمه بسبب شعبيته و عشق الناس له و عشقه ايضًا للشعب السعودي و يحقق دائمًا سولد آوت (كامل العدد) و جمهوره يتخطى ال ٦٠ الف شخص بل دائمًا نضطر لتزويد عدد المقاعد في آخر لحظه للإقبال الجماهيري الضخم و الإستثنائي لحفلاته هو فقط ..و الأهم انه يحيي الحفل بمفرده و لا يحتاج لمطرب مساعد معه لإحياء حفل ضخم مثل هذا».

وتابعت: «تامر تنفذ تذاكره من فور إعلان الحفل رغم انه الأغلى في قيمة بطاقات الدخول .. فتامرحسني هو فنان يكسر كل حفل رقمه القديم فنان يعشقه الجمهور العربي بشكل خاص لا يقارن بأي فنان آخر في فنه و شعبيته و روحه الجميله الرائعه على المسرح لذلك يستحق ان يكون الأغلى والأهم بين مطربي العصر والملفت اكثر للنظر هو تواضعه الشديد و إحترامه لجمهوره و جميع العاملين من اصغر عامل لأكبرهم هو صورة مشرفة لمصر و دائمًا يترك اثر إيجابي كبير في قلوبنا تجاه احبابنا المصريين بإحترامه للجميع و روقي تعاملاته و روحه الجميله و سعة صدره و قلبه لمحبينه احب ان اوجه له كلمه من قلبي الله يحميك و ينصرك و يفرح قلبك يا إبن النيل و دايمًا نفتخر بعروبتك كما ان نجاح الفلوس يتصدر تريندين في مصر.

ردود افعال ممتازه تجاه فيلم الفلوس جعلته الأكثر حديثًا و إهتمامًا بين المصريين و الجمهور العربي بسبب موضوع الفيلم الذي اصبح حديث الناس ( الإنسان مخير ام مسير ) و يشرحها الفيلم في معاني احيانًا تلتصق بالضحك و لكن تحتها مئة خط و شبابنا اليوم يحتاج الى مثل هذه الرسائل التي غابت في هذا الزمن.

وتابعت: " كما ان فيلم الفلوس يتصدر الشباك أيضًا و يقترب الان من ٣٠ مليون جنيه داخل مصر و ١٤٠ مليون في جميع سينمات الوطن العربي رغم اصداره في ايام طبيعيه بعيدة عن مواسم السينما بل يتزامن مع موسم الامتحانات و الجدير بالذكر بان ايرادات الفيلم حققت ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه في دور العرض بالمملكة العربيه السعوديه.
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