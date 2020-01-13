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حوادث

4 طلاب وراء سرقة 8 أجهزة لتقوية شبكة الإنترنت بمدرسة فى الدقهلية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:46 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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مصطفى الرماح
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض سرقة 8 أجهزة اكسس بوينت من داخل مدرسة بالدقهلية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب من المدرسة بالاشتراك مع سائق.

تلقى مركز شربين أمن الدقهلية بلاغا من مدير مدرسة كائنة بدائرة المركز باكتشافه سرقة 8 أكسس بوينت "الخاص بتقوية شبكة الواى فاى بالمدرسة"، من داخل 8 فصول بالمدرسة وعدم وجود آثار عنف بالأبواب والنوافذ.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 طلاب بالمدرسة اعمارهم 16 سنة جميعهم مُقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطهم .

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بقيامهم بالدخول للفصول عن طريق تسلق المواسير الخلفية دون فتح الأبواب بالاشتراك مع سائق توك توك 16 سنة مُقيم بدائرة المركز".

وباستهداف سائق التوك توك أمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بها واعترف باشتراكه معهم في ارتكاب الواقعة باستخدام دراجة نارية "توك توك" قيادته .

وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات والتوكتوك المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.
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