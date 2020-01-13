تداول 478 شاحنة و44 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لمواني البحر الأحمر تداول 478 شاحنة بضائع و44 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الجونة تريدر وضبا بريدج وعلى متنهم 78 شاحنة و 17 سيارة .



بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و9 سيارة فيما غادر الميناء بالأمس خمس سفن وهى نما اكسبريس، الحرية2، الجونة تريدر، عزيز اكسبريس، ضبا بريدج وعلى متنهم 205 شاحنة و14 سيارة .



كما يشهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 49 شاحنة و4 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا وعلى متنها 57 شاحنة .



بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة Trans Ocean وغادرت ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتي .



