رسميا .. اتحاد الكرة يعلن إيقاف حسام غالي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة مباراتين لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان ضمن مسابقة الدوري الممتاز ، وذلك بعد الاطلاع على تقريري حكم ومراقب المباراة.



وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم قررت إحالة حسام غالى مدير الكرة بنادي الجونة إلى لجنة الانضباط والأخلاق على خلفية مشادته القوية مع الحكم أحمد الغندور.



وشهدت مباراة الجونة أمام أسوان دخول حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة فى مشادة قوية مع الحكم الدولى أحمد الغندور وهو ما أدى إلى طرده من المباراة .

