القضاء الباكستاني يلغي حكم الإعدام ضد الرئيس السابق برويز مشرف

قضت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، ببطلان الحكم بالإعدام الصادر بحق الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.



وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن "محكمة لاهور العليا قضت بعدم دستورية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى".



وتابعت أن المحكمة قضت كذلك بـ "عدم جواز تطبيق المادة السادسة المعدلة من الدستور، والتي بمقتضاها تمت إدانة مشرف، وعدم جواز تطبيقها بأثر رجعي".



كانت محكمة باكستانية أصدرت، منتصف الشهر الماضي، حكما بالإعدام على الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.



في عام 2015، أصدرت محكمة في إسلام أباد مذكرة اعتقال بحق مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد عام 2007.



ويعاقب القانون الباكستاني على جريمة خيانة الدولة بالإعدام أو السجن المؤبد، وتم فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة، وقامت وزارة الداخلية بضم اسمه إلى "القائمة السوداء" التي وضعتها الوزارة.