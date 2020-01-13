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مرأة

تصيبهم بالأورام.. تعرف على أسباب التهابات الأذن عند القطط وطرق العلاج

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:17 م
تعرف على أسباب التهابات
تعرف على أسباب التهابات الأذن عند القطط وطرق العلاج
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حياة عبد العزيز
كشفت سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، ان من ابرز المشكلات الصحية التي تسيب القطط في فصل الشتاء، عي التهابات الاذن.

اسباب التهابات الأذن عند القطط:

- الحساسية ، والتي تأتي من الغبار والبيئة المحيطة ، او ان يمكن للقطط ايضا ان تعاني من حساسية غذائية وكلاهما يمكن ان يسبب التهاب في قناة الاذن ويسمح للبكتيريا والفطريات ان تتكاثر .

- عث الاذن ، وهي تلك المخلوقات الصغيرة المعدية والتي تسبب حكة شديدة وتهيج ، وتنتشر بسهولة من قطة لقطة.

- الاورام الحميدة التي تصيب اذن القط الخاص بك ، وهذا الورم في الواقع هو عبارة عن نمو التهابات تطورت في الاذن الوسطى ، ومن غير المعروف ما هو السبب الحقيقي في حدوثها ولكنها يمكن ان تصبح كبيرة بما فيه الكفاية لتملئ الاذن وتصل الي الاذن الخارجية او الي داخل البلعوم.

علاج التهاب الاذن عند القطط :

قالت الدكتورة سمر عبد الرحمن، ان تعتبر قطرات الأذن هي من ابرز علاجات التهابات الأذن، حيث تحتوي على المضاد الحيوي.

وتابعت ان يمكن القضاء على عث الأذن باستخدام سائل خاص بالقطط والذي يتم وضعه على الجزء الخلفي من رقبة القط ، ويمكنك عمل ذلك مرة واحدة في الشهر ، فهذه العملية لها فائدة اضافية تتمثل في قتل البراغيث، والديدان المعوية ايضا.
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