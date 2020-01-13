الدولار يهبط في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

هبط الدولار في تعاملات نهاية اليوم الاثنين بمعدل قرشين علي الأقل مقارنة بما كان عليه أمس الأحد، ليصل أدني سعر له بالبنوك نحو 15.86 جنيه.
وصل سعر صرف الدولار في بنوك " التجاري الدولي، المصرف المتحد، الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي، اتش اس بي سي" لـ15.86 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر الدولار ببنوك " عودة، كريدي أجريكول، التعمير والإسكان، سايب، المصري الخليجي" ليصل لـ 15.87 جنيه لشراء و 15.97 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار ببنوك" مصر، الأهلي، البركة، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية" لنحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.
وبلغ أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار في بنوك " التجاري الدولي، المصرف المتحد، الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي، اتش اس بي سي" لـ15.86 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر الدولار ببنوك " عودة، كريدي أجريكول، التعمير والإسكان، سايب، المصري الخليجي" ليصل لـ 15.87 جنيه لشراء و 15.97 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار ببنوك" مصر، الأهلي، البركة، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية" لنحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.
وبلغ أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.