ماشي يا عم حجازي.. أسما شريف منير بدون ميكاب في أحدث ظهور

نشرت المذيعة أسما شريف منير على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة.



وعلقت الإعلامية الشابة علي الصورة قائلة : "حجازي صورني الصورة ديه و قال إيه شكلي عاجبه من غير ميكاب و لما احط ميكاب ولا الهوا ماشي يا عم حجازي"، ورد زوجها قائلا: "قمر والله".



وجاءت بعض التعليقات كالآتي:

ربنا يحفظكم

الإنسان أجمل بطبيعته و ربنا يحميكم



