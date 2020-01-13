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فن

ماشي يا عم حجازي.. أسما شريف منير بدون ميكاب في أحدث ظهور

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:55 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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محمد هاني
نشرت المذيعة أسما شريف منير على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة.

وعلقت الإعلامية الشابة علي الصورة قائلة : "حجازي صورني الصورة ديه و قال إيه شكلي عاجبه من غير ميكاب و لما احط ميكاب ولا الهوا ماشي يا عم حجازي"، ورد زوجها قائلا: "قمر والله".

وجاءت بعض التعليقات كالآتي:
ربنا يحفظكم
الإنسان أجمل بطبيعته و ربنا يحميكم

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