AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإمام الطيب يكتب عن المصطلح الكلامي والصوفي في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:35 م
صورة من غلاف كتاب
صورة من غلاف كتاب شيخ الازهر
Advertisements
القسم الديني
يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "في المصطلح الكلامي والصوفي"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

يشتمل الكتاب على 27 مصطلحًا في علم الكلام والتصوف، وهي: "الله" جل جلالـه، أدب البحث والمناظرة، الاستدلال، الاستقراء، الاستنباط، التوحيد، الغائية، الفاعل، الاتحاد، الإلهام، البرزخ، البَسْط، التبتل، التجلي، التحلي، الجذب، الجلال، الجمال، الحب الإلهي، الحقيقة المحمدية، الخوف، الذكر، الذوق، السياحة، الفُتُوَّة، النفْس، الوَجْد.

وفي حديثه عن نظرية "الحب الإلهي"، يذكر الإمام الأكبر أنها مستقاة في أصولها من معاني أسماء الله الحسنى وصفاته؛ كـ "الودود واللطيف والرحيم"؛ ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحدثت عن "الحب الإلهي"، لافتًا إلى أن مؤرخي التصوف الإسلامي يميلون إلى القول بأن رابعة العدوية (ت: 185هـ) هى أول من أخرجت التصوف من الخضوع لعامل الخوف إلى الخضوع لعامل الحب.

وفي "أدب البحث والمناظرة"، ينبه الإمام الأكبر، الى أن "المناظرة" إذا كانت لمجرد إفحام الخصم والتغلب عليه بصورة أو أخرى، فهي حرام وممنوعة، وإن كانت لإظهار الحق، أو لإلزام الخصم بالحق والصواب، فهي مشروعة، وتكون فرض كفاية؛ لأن إظهار الحق مصلحة عامة، ومن فروض الكفاية. 

وأشار إلى أن الجدل جدلان: جدل حسن، وجدل مذموم، وفيصل التفرقة بينهما هو معرفة الحق والباطل، أو تبين الخطأ والصواب، وما ورد من ذم الشرع للجدل في بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، فالمقصود منه الجدل بمعنى السفسطة والمكابرة، أو الجدل فيما لا مجال للعقل فيه.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجاب على شبهات إلحادية.. مجمع البحوث الإسلامية يطلق الحواري الأول

أولويات في حياة الإمام الأكبر.. تكريم أطفال مجلة نور .. وفعاليات لتنمية الوعي عند الشباب

لماذا اختار الأزهر الشيخ الشعراوي شخصية جِناحه بمعرض الكتاب 2020

مقالات في التجديد.. أبرز إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب 2020

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

المشتركات الدينية والإنسانية بين الإسلام والمسيحية.. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ترشيحاتنا

لتوزيعها على المواطنين.. تموين كفرالشيخ يتسلم 3830 بطاقة جديدة

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفل عمره 9 أعوام ينقذ جدته من الغرق

ننشر مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

الأمير وليام وهاري يفضحان صحيفة بريطانية و يصفانها بالكاذبة

معنى عملية الفتح الإستراتيجي في مناورة قادر 2020.. مستشار بأكاديمية ناصر يجيب

اللي هيقرب منها هضربه بالنار.. شاب يحتضن طالبة أمام مدرسة ثانوية في الشرقية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساينز يفوز بالمرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2020.. صور

أحلى من الكافيهات .. طريقة عمل الكابتشينو برغوة في المنزل

بعد 39 عامًا.. الصدفة تكشف غموض جريمة قتل سيدة مجهولة الهوية.. شاهد