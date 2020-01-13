اكتشف سر استخدام الهنود للقرفة في طهى الطعام

يشتهر الشعب الهندي بعشقه للتوابل والنباتات الطبيعية ويحترفون علم الطب البديل والعلاج بالطبيعة ومن بين الأعشاب التى يستخدمها الكثير من الهنود فى إعداد طعامهم هي القرفة.





تمتلك القرفة الكثير من الخصائص التي تجعلها مادة فعالة فى إنقاص الوزن وحرق الدهون فضلا عن قدرتها على منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية الأخرى .





وذكر موقع " boldsky" أن أفضل طريقة لاستخدام القرفة فى إنقاص الوزن دون الشعور بمذاقها هي إضافتها كنوع من التوابل على الطعام حيث أن طعمها يتغير تماما ولا نحتاج لإضافة السكر لتحليتها ولا نحتاج لجهد اضافي لاعدادها بعد الطعام ويمكن تطبيقها بسهولة وتعطي مذاق رائع للطعام فضلا عن فوائدها الصحية ، وهذا سر استخدام الهنود لها فى أطباقهم.





أفضل الأطباق التي يمكن استخدام القرفة أثناء طهيها وتكسب الطعام مذاق أكثر من رائع، هي: الحلويات واللحوم والأطباق الحارة.