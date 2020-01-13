AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

فيديو.. رمضان عبدالمعز ناصحا الفتيات: لو عريس غني وميعرفش ربنا هيفيد بإيه

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله أوصى بتزويج الشباب الصالح صاحب الخلق، بصرف النظر عن الثراء، والوظيفة المرموقة والشقة والسيارة.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "الزوج الصالح لو أحب زوجته أكرمها ولو كرهها لا يظلمها.. لو واحد متقدم لبنتك وغني وعنده عربية ووظيفة محترمة وشقة ممتازة، لكنه لا يصلى ولا يشكر الله الذى أنعم عليه بكل هذه النعم، يبقى هيشكر ويرعى بنتك على اللى بتعمله معاه".

وأكمل: "الإنسان التقى الصالح لو قلت له زعلان منك يقولك خير انا اسف عملت ايه، لكن الإنسان غير التقى، تقول له زعلان منك يقولك الباب يفوت جمل".

حكم خروج الخاطب مع مخطوبته بمفردهما
هل التصريح بالحب للمخطوبة والخروج معها حرام شرعًا؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: "إن الخاطب أجنبي من خطيبته قبل حصول العقد الشرعي، وبالتالي فيحرم عليه معها كل ما هو محرم مع الأجنبية، فلا يجوز أن يختلي بها، ولا أن يخاطبها بما يمكن أن يؤدي إلى فتنة".

وأضاف أن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ينبغي أن تقيد بأحكام الشرعية، فلا يقول لها من الكلام ما لم يجز أن يقول لها إلا بالزواج، فالكلام الذى يكون فيه تصريح بالحب وبالأشياء التى يقولها الزوج لزوجته لا يجوز للخاطب أن يقولها لمخطوبته، منوهًا إلى أنه من الممكن فى التصريح بحبه لها هو مما أن يؤدي إلى الفتنة، وبالتالي فهو حرام، فالواجب التزام الخطيب مع خطيبته بالآداب الشرعية وذلك يقتضي البعد عن التصريح لها بمثل هذه الأمور.

وتابع: "أما مسالة الخروج فلا مانع ويكون ذلك بإشراف الولى لكن إن خرج معها دون علم أوليائها فهذا لا يجوز، أما بعد الزواج الشرعي فالأصل إباحة التصريح بذلك ولو أمام الناس، لكن ينبغي مراعاة العرف والعادات في مثل ذلك، فإذا كان التلفظ بمثل هذه العبارات يخدش الحياء في عرف البلد فينبغي للزوج والزوجة اجتناب ذلك.

الإفتاء: خروج الخاطب مع مخطوبته بمفردهما غير جائز
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام أباح للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته، بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها.

وأضافت دار لافتاء في بيان لها: "للخاطب أن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكفِ المرة الواحدة، والأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، ويباح له أن ينظر إلى وجهها وكفيها؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها".

وأوضحت أنه لا يجوز اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشباب الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى من يخطبونها من الفتيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز للخاطب مسك يد مخطوبته وأن يلبسها الشبكة؟.. الإفتاء تحدد الشروط

هل يحق لنا التصريح بكلمات الحب قبل الزواج ..الإفتاء تجيب|فيديو

شعري يتساقط.. هل يجوز الذهاب للطبيب ورؤية شعري

حكم اختبار المخطوبة للتأكد من أخلاقها .. الإفتاء توضح | فيديو

حكم تقديم الخاطب أشياء قليلة لخطيبته لمعرفة مدى تقبلها

هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته .. علي جمعة يجيب |فيديو

ترشيحاتنا

أمير عزمى: كهربا مش عليه عفريت.. وتعرضت للسحر فى أوغندا.. فيديو

ننشر صور المصابين الـ 3 في واقعة البلطجة بدار السلام

مكالمة مسربة لحارس نانسى عجرم تكشف تفاصيل قتيل فيلتها

عبودية وتحرش جنسي وخوف من الفضيحة.. هكذا يعيش الحريديم في إسرائيل

إيران تكشف حقيقة عرض تميم دفع تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية

بـ فستان من تصميم هانى البحيرى.. لطيفة فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خزائن شمايل .. حكاية سجن تحول إلى مسجد في قلب القاهرة.. صور

جربها ولن تندم.. ماذا يحدث عند إضافة القرفة لكوب القهوة؟

سيلفي وتسمم .. عارضات أزياء تنتهي حياتهن بطرق مأساوية