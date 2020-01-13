محافظ قنا يتلقى 600 طلب من المواطنين خلال لقاء جماهيري بمدينة قفط

واصل اللواء أشرف الداودي- محافظ قنا، عقد لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين بمختلف مدن المحافظة، حيث عقد لقائه الجماهيري الخامس اليوم الاثنين بمدينة قفط بقاعة القصر وذلك في حضور محمد موسي رئيس مجلس مدينة قفط، بالإضافة إلى حضور وكلاء الوزارات و رؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بالمحافظة وعدد كبير من المواطنين.



تلقى خلال اللقاء ما يزيد عن ٦٠٠ شكوى وطلب، تضمنت عرض موضوعات تختص بالإنتدابات فى التربية والتعليم والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والحصول على وحدات سكنية والعلاج على نفقة الدولة بالإضافة الى مشكلات المواطنين الخاصة بإستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وطلبات عمل وتقنين أراضي أملاك الدولة.



أكد محافظ قنا، على استيفاء نسبة الـ ٥٪؜ من ذوى الإحتياجات الخاصة بجميع المصانع وشركات القطاع العام والخاص بالمحافظة تطبيقا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



و أشار محافظ قنا، إلى أن مديرية القوى العاملة وفرت العديد من فرص العمل للشباب بمميزات كبيرة فى عدد من المصانع والشركات الخاصة، كما نظمت المحافظة العديد من الملتقيات التوظيفية لتشغيل الشباب في القطاع الخاص.



أوضح محافظ قنا، للمواطنين جهود الدولة فى توفير الخدمات الأساسية لأهالى قنا و تحسين مستوى معيشتهم من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والذى يتم من خلاله تنفيذ مشروعات فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه بحلول عام ٢٠٢٢ سيتم رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالمدن من ٨٦٪؜ الى ١٠٠٪؜ وبالقرى من ١٢٪؜ إلى ٥٠٪؜ وتوصيل مياه الشرب بنسبة ١٠٠٪؜ لكافة القرى والنجوع.



فيما أوضح رئيس مدينة قفط، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام ٢٠١٩_٢٠٢٠ بمبلغ ١٤ مليون و ٦٠٠ الف جنيه وضمت استكمال مجمع الشوادر بتكلفة ٥ مليون جنيه واستكمال اعمال الكهرباء بتكلفة ٣ مليون و ٤٠٠ الف جنيه وتنفيذ أعمال رصف طرق بتكلفة ٢ مليون و ٢٠٠ الف جنيه وإحلال وتجديد مبنى قرية الشيخية بتكلفة ٣ مليون و ٩٠٠ الف جنيه .



وأضاف رئيس مدينة قفط، بأنه تمت مناقشة الخطة الاستثمارية للمركز ٢٠٢٠-٢٠٢١ وضمت اعمال المرحلة الأولى من رصف شوارع المدينة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بها بتكلفة ٧ مليون جنيه وإنشاء مجزر آلي خارج الكتلة السكنية بتكلفة ٣ مليون جنيه وتنفيذ أعمال الكهرباء والإنارة بتكلفة ٢ مليون و ٦٠٠ الف جنيه وتجميل مداخل المدينة بمبلغ ٢٠٠ الف جنيه .



و أوضح الدكتور علاء شاكر- مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، بأن البرنامج مول مشروع استكمال الصرف الصحي بمركز قفط بتكلفة تقدر بحوالي ١٧٠ مليون جنيه، كما تم تخصيص ٢ مليون جنيه لتطوير المركز التكنولوجي لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين وعدم التعامل بشكل مباشر مع الإدارات المختصة داخل مجلس المدينة ، كما يقوم برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتطوير عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بقفط وهى رفع كفاءة محطة المياه لتصل الي 120 لتر / ثانية واستكمال الاعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع المياه المعالجة للغابة الشجرية وتدعيم قطاع الكهرباء بمغذي رابع وعدد 10 أكشاك محولات قدرة 500 ك.ف.أ.



