الجيش الليبي يطمئن أهالي طرابلس بإصراره على تطهير العاصمة من المليشيات

كشف بيان عسكري للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن رسالة تطمين لأهالي منطقة ترهونة وأهالي العاصمة طرابلس. مشيرين إلى أن القوات المسلحة هي الآن في قيد الاستعداد للدخول إلى العاصمة طرابلس، وتلتزم القوات المسلحة على الأرض بالأوامر العسكرية.



وقال البيان ان وقف اطلاق النار لا يعني الانسحاب أو الرجوع بالقرار الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية.



وأكد القادة خلال البيان أن الحشد المليشياوي الآن في حالة انهيار تام وإخلالهم بالهدنة يعنى أنهم وصلوا مع الجيش إلى المرحلة الاخيرة، وسيتم الرد عليهم قريبًا.



وأضاف البيان أن القوات المسلحة الليبية تعمل بكل جهدها لحقن الدماء داخل العاصمة الليبية ، لافتًا إلى أن حكومة الوفاق لا يمكنها السيطرة على جنودها المليشياوية ويترقب العالم وينظر إلى كل ما حدث من هذه المليشيات طيلة هذه الأشهر.



وكشف البيان انه لا داعي للقلق لكل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر او فيسبوك لانها عبارة عن حملة إعلامية إخوانية تهدف إلى إحباط أهالي ليبيا وخاصة طرابلس والتي تشير إلى ان القيادة العسكرية الليبية سوف تتراجع وهذا الكلام عار من الصحة.



وأوضح البيان ان القيادة العسكرية في ليبيا لن تتراجع عن قرارات صدرت من قيادة عسكرية تحارب الارهاب، وأضاف البيان ان الجيش الليبي يفرض سيطرة ملموسة بنسبة 80% من الأراضي الليبية حيث يعلم العالم هذا جيدًا.



ونوه البيان في نهايته إلى انه لا يجب على الأهالي في ليبيا الشعور بالقلق والإحباط، ولن يخذلهم الجيش الليبي لكونه طوق النجاة .