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أخبار العالم

لماذا قال ترامب: المتظاهرون الإيرانيون رائعون؟

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتصرف الشعب الإيراني، بعد انتشار مقاطع فيديو من التظاهرات، ورفضوا دهس العلم الأمريكي.

وقال ترامب على تويتر:"رائع! رفض المتظاهرون الإيرانيون الرائعون دهس علمنا الأمريكي العظيم أو إهانته بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "وضعوا لهم العلم في الشوارع لكي تطأه أقدامهم، لكنهم ساروا حوله بدلا من ذلك. تقدم كبير".

وكانت مقاطع فيديو أظهرت إصرار الإيرانيين على عدم دهس العلم الأمريكي والإسرائيلي كذلك، خلال التظاهرات التي دخلت يومها الثالث في مختلف محافظات البلاد.
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