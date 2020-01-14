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تكنولوجيا

شاهد.. تسريب صور تكشف تصميم هواتف Galaxy S20 الثلاثة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع فون آرينا التقنى، مجموعة من الصور المسربة التى تكشف تصميم هواتف Galaxy S20، وهى 3 هواتف تحمل أسماء
Galaxy S20 Ultra و Galaxy S20+ 5G و Galaxy S20.

وبحسب العديد من التقارير التقنية عن تلك التسريبات، فكانت معظمهما منحصرة على Galaxy S20، إلا أن مجموعة الصور هذه المرة شملت الإصدارات الثلاثة، إلا أن المواصفات غير مؤكدة بالرغم من تبقى أيام معدودة عن ميعاد طرح السلسلة رسميًا.

ووفقًا للتسريبات فمن المقرر أن تقيم سامسونج حدثها في 18 فبراير المقبل، إلا أن تقريرًا حديثًا كشف أن الشركة ستعجل في إقامة الحدث ليكون قبل هذا التاريخ بأسبوع، والذى سيعقد في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وسيحتوى الهاتف على كاميرا أساسية بـ 108 ميجا بيكسل، وستتمتع شاشة الهاتف بتقنية AMOLED التى تقدم نقاء ودقة كبيرين للشاشة، بالإضافة إلى أعلى معدل عرض للشاشة بمقدار 120 هرتز، مما سيجعلك تستمتع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة، حيث أن الفارق سيكون كبير مقارنة بالمعدل العادي للهواتف التي تعمل ب 60 هرتز مع بطارية عملاقة ستبلغ سعتها 5000 ميللى أمبير بالإضافة إلى وجود قارئ بصمة أكثر سهولة وسرعة.
شاهد.. تسريب صور تكشف تصميم هواتف Galaxy S20 الثلاثة
شاهد.. تسريب صور تكشف تصميم هواتف Galaxy S20 الثلاثة
شاهد.. تسريب صور تكشف تصميم هواتف Galaxy S20 الثلاثة
شاهد.. تسريب صور تكشف تصميم هواتف Galaxy S20 الثلاثة
شاهد.. تسريب صور تكشف تصميم هواتف Galaxy S20 الثلاثة
شاهد.. تسريب صور تكشف تصميم هواتف Galaxy S20 الثلاثة
شاهد.. تسريب صور تكشف تصميم هواتف Galaxy S20 الثلاثة
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