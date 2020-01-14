بنك القاهرة يطلق أول فرع ذكي

أعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة الحكومي، عن إجراء استعدادات حالية داخل البنك لإطلاق أول فرعا ذكيا للبنك خلال الفترة القادمة، ضمن إجراءات تفعيل تطوير النظام الآلي للبنك المنبثق عن استراتيجية تطوير البنية التحتية.



أضاف " فايد" في تقرير صادر عن البنك، أنه تم بالفعل الانتهاء من اصدار رخصة القبول الرقمي باستخدام الهاتف المحمول QR Code، لتيسير إجراءات الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر الموبايل، ضمن إجراءات تعزيز الشمول المالي التي يرعاها البنك المركزي.



أوضح أن الخدمة السابق إطلاقها تتميز بالتيسير و التأمين لكافة مدفوعات العملاء علي الموبايل و توفير الوقت والجهد وتسهل عمليات الانتقال للمجتمع اللا نقدي عبر خدمات قاهرة كاش التي ينفذها البنك.

