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ديني

هل يحاسب الزوج على عدم هداية زوجته وأبنائه.. علي جمعة يجيب

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:01 م
علي جمعة
علي جمعة
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن الزوج لن يحاسبه الله على عدم هداية زوجته أو ابنائه ولكن سيحاسب على قضية تهيئة الأجواء، هل نجح في تهيئة الجو للطاعة والعبادة ، هل تربية الأبناء كانت سليمة تؤهلهم للطاعة والعبادة، فلابد ان يهيء الزوج البرنامج اليومي الصالح والصحبة الطيبة .

وأضاف جمعة في فتوى مسجله له تم بثها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: "أحيانا يشكو الرجال من عدم صلاة الزوجة او أحد الأبناء او جميع من بالمنزل فنصيحتي لهم هي المواظبة على النصيحة ، وكن دائم التذكير ، وان كنت تصلي بالمسجد فاجعل مرة او مرتين بالمنزل وادعها الى صلاة الجماعة وادع الأبناء ليصلوا معكما .

وتابع: كذلك الزوجات احيانا يشتكين من عدم صلاة الازواج وهنا عليهم أيضا تقديم النصيحة للأزواج والاستمرار في النصح وتذكير الزوج بالآخرة .

وفيما يخص الأبناء يجب على الأباء اصطحابهم الى المسجد يوميا لأداء الصلاة معه واصطحابهم لسماع الدروس الدينية بالمسجد وتحفيزهم على الطاعة والنصح دائما .

حقوق الأبناء على الآباء
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية: إن الله تعالى جعل للأبناء على آبائهم حقوقًا، ومنها حسن التسمية.

وأوضح أنه يستحب للوالد أن يحسن اختيار اسم المولود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسّنوا أسماءكم» رواه أحمد وأبو داود.

وأضاف عاشور في فتوى له عبر البث المباشر أن من حقوق الأبناء على آبائهم العقيقة فعن سَمُرة رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «كلُّ غلام مُرْتَهِن بعقيقته، تُذبَح عنه يومَ سابعه، ويُحْلَق رأسُه، ويُسمَّى». (رواه أحمد والأربعة، وصحَّحه الترمذي، قال أحمد: إسناده جيد كما في المغني).

وأشار إلى أن من حقوق الأبناء على آبائهم الرعاية والحنان وعدم القسوة وأن يكمل مدة رضاعته سنتين.

حقوق الأبناء على الآباء
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنّ من حقوق الوالد على ولده أن يطعمه إذا احتاج إلى طعمة، ويكسوه إذا قدر، ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة، وإجابة دعوتهما، وامتثال أمرهما ما لم يكن معصية، والتكلّم معهما باللّين، وأن لا يدعوهما باسمهما، وأن يمشي خلفهما، وأن يدعو الله لهما بالمغفرة» .

وأضاف «جمعة» في بيان له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أن الله تعالى جعل للأبناء على آبائهم حقوقًا، ومنها حسن التسمية، حيث يستحب للوالد أن يحسن اختيار اسم المولود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسّنوا أسماءكم» رواه أحمد وأبو داود.

وتابع: أن من حقوق الأبناء على آبائهم الرعاية والحنان وعدم القسوة وأن يكمل مدة رضاعته سنتنين والعقيقة فعن سَمُرة رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «كلُّ غلام مُرْتَهِن بعقيقته، تُذبَح عنه يومَ سابعه، ويُحْلَق رأسُه، ويُسمَّى» (رواه أحمد والأربعة، وصحَّحه الترمذي، قال أحمد: إسناده جيد كما في المغني).

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