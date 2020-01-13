أخبار المرأة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة.. نهايات مأساوية لعارضات أزياء.. ماذا تعرف عن مرض لايم؟

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة التى تهم المرأة، وكل ما يخص الأسرة من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية والجمالية، إلى مدى مهارة المرأة فى تنظيف منزلها وإعدادها أشهى الأطعمة خطوة بخطوة مع موقع صدى البلد، نستعرض أبرز ما جاء فيها.
سيلفي وتسمم .. عارضات أزياء تنتهي حياتهن بطرق مأساوية
تعرض عدد من عارضات الأزياء خلال الفترة الماضية لحوادث مأساوية أفقدت بعضهن حياتهن، بينما نجا البعض الأخر منها بأعجوبة ، فقد لقيت مادلين ديفيس، وهي عارضة أزياء بريطانية، مصرعها عقب سقوطها من منحدر يبلغ ارتفاعه 30 مترا في سيدني، وذلك أثناء التقاطها صورة سيلفي ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور على جثتها إلا بعد مرور أكثر من 4 ساعات على الحادث والذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي .
اكتشف سر استخدام الهنود للقرفة في طهى الطعام
يشتهر الشعب الهندي بعشقه التوابل والنباتات الطبيعية ويحترفون علم الطب البديل والعلاج بالطبيعة.. ومن بين الأعشاب التى يستخدمها الكثير من الهنود فى إعداد طعامهم القرفة.
سيلفي وتسمم .. عارضات أزياء تنتهي حياتهن بطرق مأساوية
تعرض عدد من عارضات الأزياء خلال الفترة الماضية لحوادث مأساوية أفقدت بعضهن حياتهن، بينما نجا البعض الأخر منها بأعجوبة ، فقد لقيت مادلين ديفيس، وهي عارضة أزياء بريطانية، مصرعها عقب سقوطها من منحدر يبلغ ارتفاعه 30 مترا في سيدني، وذلك أثناء التقاطها صورة سيلفي ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور على جثتها إلا بعد مرور أكثر من 4 ساعات على الحادث والذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي .
11 فائدة لتناول الشطة
كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن تناول الطعام الحار بشكل منتظم يقلل من احتمال الوفاة المبكرة لدى الإنسان بواقع 25 %.
كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن تناول الطعام الحار بشكل منتظم يقلل من احتمال الوفاة المبكرة لدى الإنسان بواقع 25 %.
استشاري يكشف تفاصيل الانفصام الذهاني
انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث قتل الزوج لزوجته وأولاده نتيجة الإصابة بمرض الانفصام الذهاني ورؤية أشخاص من وحي الخيال يحرضونه على القتل وزرع الشك بداخله تجاه تدبير المؤامرات.
انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث قتل الزوج لزوجته وأولاده نتيجة الإصابة بمرض الانفصام الذهاني ورؤية أشخاص من وحي الخيال يحرضونه على القتل وزرع الشك بداخله تجاه تدبير المؤامرات.
10 معلومات عن مرض لايم
كشف المغني جاستن بيبر خلال الأيام الماضية، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أصيب بـ مرض لايم وداء كرات الدم البيضاء المزمن.
كشف المغني جاستن بيبر خلال الأيام الماضية، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أصيب بـ مرض لايم وداء كرات الدم البيضاء المزمن.
10 صور تكشف تطور إطلالات درة
تحتفل النجمة درة اليوم بعيد ميلادها، فهي من مواليد 13 يناير وبعيدًا عن مسيرتها الفنية المليئة بالخطوات السينمائية والدرامية الناجحة فهي تعد واحدة من أكثر النجمات أناقة وجمالًا بل إن الجمهور منحها لقب ملكة الأناقة وأجمل النساء بفضل فساتينها الرائعة التي تختارها للظهور بالمناسبات الفنية والمهرجانات السينمائية .
تحتفل النجمة درة اليوم بعيد ميلادها، فهي من مواليد 13 يناير وبعيدًا عن مسيرتها الفنية المليئة بالخطوات السينمائية والدرامية الناجحة فهي تعد واحدة من أكثر النجمات أناقة وجمالًا بل إن الجمهور منحها لقب ملكة الأناقة وأجمل النساء بفضل فساتينها الرائعة التي تختارها للظهور بالمناسبات الفنية والمهرجانات السينمائية .
اكتشف سر استخدام الهنود للقرفة في طهى الطعام
يشتهر الشعب الهندي بعشقه التوابل والنباتات الطبيعية ويحترفون علم الطب البديل والعلاج بالطبيعة.. ومن بين الأعشاب التى يستخدمها الكثير من الهنود فى إعداد طعامهم القرفة.