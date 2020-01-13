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مرأة

من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:50 م
درة
درة
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نورا نبيل
تحتفل النجمة درة اليوم بعيد ميلادها، فهي من مواليد 13 يناير وبعيدًا عن مسيرتها الفنية المليئة بالخطوات السينمائية والدرامية الناجحة فهي تعد واحدة من أكثر النجمات أناقة وجمالًا بل أن الجمهور منحها لقب ملكة الأناقة وأجمل النساء بفضل فساتينها الرائعة التي تختارها للظهور بالمناسبات الفنية والمهرجانات السينمائية .

وشهدت إطلالات درة تطورا كبيرا عبر السنوات ومنذ دخولها مجال الفن ومجيئها إلى مصر حتى الآن، ففي بداية ظهورها كانت إطلالاتها تركز على إظهارها بشكل هادئ وتوصف إطلالاتها بغير المتكلفة ولكن مؤخرًا أصبحت إطلالاتها تتميز بالفخامة والأناقة وتنجح في تنسيق ملابسها مع تسريحة شعرها ومكياجها بشكل يجعل النتيجة النهائية أكثر من رائعة .

وأهم ما يميز درة هو التنوع ، فهي لا تركز على لون محدد بل ارتدت فساتين بألوان مختلفة كالأسود والأبيض والأزرق والروز والأحمر والأخضر وغيرها كما أنها لا تظهر بتسريحة شعر وااحدة بل تغير في شكلها دائمًا إلا أنها لا تغير لون شعرها .

ولا تتكلف  درة ولا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل الأمر الذي يظهر وجهها هادئ ويشبهها الكثير بالملاك بسبب اختيارها البساطة في المكياج .
من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة
من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة
من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة
من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة
من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة
من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة
من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة
من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة
من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة
من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة
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