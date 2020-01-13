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برلمان

اقتصادية البرلمان تكشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
أرجع النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه إلى عدة أسباب أبرزها زيادة الإيرادات الدولارية خلال الفترة الأخيرة من السياحة، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإقبال الأجانب على شراء السندات الدولارية وأدوات الدين بالعملة الأجنبية، زيادة الاستثمارات الخارجية، فضلا عن الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، انخفاض الدولار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل مؤشرات الاقتصاد الإيجابية لمصر، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بيها الحكومة خلال الفترة الحالية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا الوزراء بالعمل على تعويض المواطنين جراء تحملهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى وجود علاقة طردية بين الاستقرار الداخلي وانخفاض سعر الدولار، مؤكدا أنه كلما ازدادت الثقة في الاستقرار الداخلي، زادت السيولة والاحتياطي النقدي، لذلك لابد من العمل على زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بتفعيل قوانين الاستثمار ومنحهم المزيد من التسهيلات الاستثمارية.

وهوى الدولار لمعدلات غير مسبوقة منذ الأربعاء الماضي وحتى نهاية اليوم بمتوسط 13 قرشا، طبقا لما جاء بتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

ووفقا لتقرير البنك المركزي، الذي أظهر وصول سعر صرف الدولار لـ 15.867 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع في تعاملات نهاية اليوم، بعد أن كان سعر صرفه يوم الأربعاء الماضي عند 16 جنيه للشراء و 16.038 جنيه للبيع.

خلال الـ6 أيام السابقة هبط الدولار بمعدل يومي فقد خلالها مابين 3 إلي 4 قروش يوميا، ليستقر حاليا عند 15.86 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع.
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