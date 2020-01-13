أبرزها خفض أسعار السلع والمواصلات.. 5 فوائد للمواطنين من تراجع سعر الدولار

أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المواطن خاصة محدودي الدخل سيشعرون بتأثير تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، عبر انخفاض أسعار السلع في الأسواق خاصة التي يتم استيرادها من الخارج إلى جانب انخفاض السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيوت وغيرها من السلع التموينية.





وأوضح شيبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الانخفاض بدأ بالفعل في بعض السلع كالسيارات التي شهدت تراجع وصل في بعض الأحيان إلى 15%، إضافة إلى انخفاض سعر الفائدة الذي سيؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة هامش الربح بالنسبة للشركات.





وأضاف أن انخفاض سعر الدولار سيقلل من معدلات التضخم، وسيؤثر على أسعار المحروقات مثل البنزين والغاز والسولار والكهرباء، وبالتالي ستشهد الفترة المقبلة انخفاض أسعار العديد من الخدمات مثل خدمة النقل.





وهوى الدولار لمعدلات غير مسبوقة منذ الأربعاء الماضي وحتي نهاية اليوم بمتوسط 13 قرشا، طبقا لما جاء بتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.





ووفقا لتقرير البنك المركزي، الذي أظهر وصول سعر صرف الدولار لـ 15.867 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع في تعاملات نهاية اليوم، بعد أن كان سعر صرفه يوم الأربعاء الماضي عند 16 جنيه للشراء و 16.038 جنيه للبيع.



