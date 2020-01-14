البنك الإفريقي للتنمية يوقع اتفاقا لإتاحة التمويل الدولي للمهندسين الاستشاريين

أعلنت مجموعة الإفريقي للتنمية عن توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، لإتاحة التمويل لمدة 5 سنوات مقبلة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية في مقدمتها" البنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصرف التنمية الكاريبي، بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي".



قال تقرير صادر عن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، إن الاتفاق الذي ضم 7 مؤسسات تنموية، يعمل على إتاحة التمويل الملائم للقضاء علي الفقر و تيسير إجراءات الاستثمار في قطاعات البنية التحتية وتقليل المخاطر.



أوضح التقرير أن الاتفاق يسعى لتحسين مستويات معيشة الأفراد بالبلدان الأفريقية من خلال الشراكة واسعة النطاق مع المؤسسات الدولية علي مستوى العالم وهو ما يعزز قدرات القطاع الخاص نحو الاستثمار.