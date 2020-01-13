تقارير تكشف عن زيارة سرية لـ نائب ترامب إلى قاعدة عين الأسد في هذه الليلة

ذكرت تقارير إعلامية نبأ سفر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، في زيارة سرية غير معلنة.



وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن بنس ذهب إلى العراق ليلة الجمعة لتفقد قاعدة عين الأسد ومشاهدة الخسائر التي لحقت بها عن كثب، إثر القصف الصاروخي للحرس الثوري الإيراني.



ووردت معلومات عن أن طائرة مايك بنس هبطت في قاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد بدلا من قاعدة عين الأسد التي تعرض مدرج الطائرات بها إلى أضرار جسيمة.



وطار بنس من بغداد إلى عين الأسد الواقعة عربي العراق في طائرة أباتشي وسط تشديدات أمنية أمريكية مشددة.



وأشارت الوكالة إلى أن المعلومات تُظهر أيضًا أنه بعد الرد الصاروخي الإيراني، أصبحت قاعدة عين الأسد الأمريكية غير صالحة للاستخدام تمامًا، حيث تعرضت كل أنظمتها واتصالاتها وسيطرتها واتصالاتها، فضلًا عن تدهور نطاقها الترددي وبنيتها التحتية.



ذكرت مصادر إخبارية عراقية ليلة الجمعة أن العديد من طائرات الهليكوبتر الأمريكية كانت تحلق حول مطار بغداد. بعد ساعات ، ذكرت شبكة الميادين أن رحلة عالية المستوى كانت تحميها طائرات هليكوبتر أمريكية ضخمة تحلق غرب بغداد وبالقرب من مطار بغداد.



