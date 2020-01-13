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أخبار البلد

مصر الضيف الدولي لمهرجان الغضا الـ 18 بالسعودية

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:59 م
مهرجان الغضا
مهرجان الغضا
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نادر سمير
اختار مهرجان الغضا الـ ١٨ للثقافة والفنون الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة بالسعودية، مصر لتكون ضيف المهرجان الدولي.

وقد تم تهيئة جناح خاص لمصر في موقع يتوسط قرية الغضا - مقر الفعاليات - , حيث يعد الجناح نموذجا مصغرا للريف المصري بما يحتويه من زراعة، مشتملًا على الأكلات المصرية الريفية، كما يشارك بعض الحرفيين من مصر لعرض منتجاتهم كالنقش على الخشب "الاربسك"، ومنتجات الصدف، ومنتجات القماش اليدوية التي يطلق عليها الخيامية، والرسم على ورق البردي، ودباغة الجلود والصناعات المنبثقة منها كالسجاد والشنط، وإشغال الفخار بجميع أشكاله.

وأوضح المنسق العام للجناح الدكتور جمعة موسى أن فعاليات الجناح المصري تتضمن عقد ندوات صحية وتثقيفية بعضها عام والبعض الآخر خاص من خلال إلقاء الضوء على تاريخ مصر العريق وحاضرها الزاهي.
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