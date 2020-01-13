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بعد استهداف الطائرة الأوكرانية.. سمير فرج: تهديدات إيران طلعت فشنك.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:10 م
سمير فرج
سمير فرج
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هاني حسين
قال اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن قاسم سليماني كان يرغب في احتجاز رهائن أمريكيين في السفارة الأمريكية ببغداد ولم يكن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارا إلا باتخاذ قرار تصفية قاسم سليماني.

وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني دليل على أن خامنئي يعتمد على حرس ثوري لا يمتلك خبرة وأنه أخطأ خطأ جسيما بتفكيك الجيش الإيراني.

وتابع سمير فرج:" الضابط الإيراني الجالس أمام شاشة الرادار لم يفرق بين الطائرة والصاروخ على جهاز الرادار مع العلم أن الطائرة تظهر بشكل واضح كالبطة على الرادار"|.

وأكمل سمير فرج:" الحرس الثوري الإيراني غير مؤهل وتهديدات إيران في المنطقة طلعت فشنك".
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