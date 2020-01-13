اخبار النادي الأهلي.. كهربا مهدد بالايقاف.. وساعات الحسم تنتظر الصفقة الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين 13 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
الفيفا يحسمها قريبا.. الإيقاف في انتظار كهربا بسبب الأهلي
كشف نصر عزام المستشار القانوني للزمالك في شئون الفيفا، أن قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي لن تستغرق وقتا طويلًا في الفيفا وسيتم حسمها في وقت قريب.
الفريق إجازة.. 5 لاعبين فقط في مران الأهلي قبل مباراة طنطا
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم مساء اليوم، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مشاركة 5 لاعبين فقط.
ساعات الحسم في الأهلي .. جلسة خاصة قبل إعلان الصفقة الجديدة
كشفت مصادر خاصة أن هناك جلسة ستعقد اليوم بين لجنة التخطيط بالأهلي مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.
شباب الأهلي يفوز على فاقوس برباعية وديا
فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، على ضيفه مركز شباب فاقوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية جمعت بينهما، اليوم الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.
الأهلي يحقق نهضة استثمارية وخدمية لأعضائه بتدشين مجمع بنوك فرع زايد
واصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحركاته المثمرة التي تستهدف الوصول إلى أفضل مستوى خدمي يمكن تقديمه لأعضاء النادي بمختلف فروعه على كافة الأصعدة بالشكل الذي يليق بعضو الجمعية العمومية لنادي القرن الإفريقي، وذلك بتشييد مجمع للبنوك بفرع النادي بالشيخ زايد وتوقيع العقود مع ثلاثة من البنوك الوطنية الكبرى وهي «البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة»؛ لافتتاح فروع لها هناك.
الفيفا يحسمها قريبا.. الإيقاف في انتظار كهربا بسبب الأهلي
كشف نصر عزام المستشار القانوني للزمالك في شئون الفيفا، أن قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي لن تستغرق وقتا طويلًا في الفيفا وسيتم حسمها في وقت قريب.
الفريق إجازة.. 5 لاعبين فقط في مران الأهلي قبل مباراة طنطا
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم مساء اليوم، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مشاركة 5 لاعبين فقط.
ساعات الحسم في الأهلي .. جلسة خاصة قبل إعلان الصفقة الجديدة
كشفت مصادر خاصة أن هناك جلسة ستعقد اليوم بين لجنة التخطيط بالأهلي مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.
شباب الأهلي يفوز على فاقوس برباعية وديا
فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، على ضيفه مركز شباب فاقوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية جمعت بينهما، اليوم الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.
الأهلي يحقق نهضة استثمارية وخدمية لأعضائه بتدشين مجمع بنوك فرع زايد
واصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحركاته المثمرة التي تستهدف الوصول إلى أفضل مستوى خدمي يمكن تقديمه لأعضاء النادي بمختلف فروعه على كافة الأصعدة بالشكل الذي يليق بعضو الجمعية العمومية لنادي القرن الإفريقي، وذلك بتشييد مجمع للبنوك بفرع النادي بالشيخ زايد وتوقيع العقود مع ثلاثة من البنوك الوطنية الكبرى وهي «البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة»؛ لافتتاح فروع لها هناك.