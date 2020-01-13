لماذا رفض السلطان هيثم مصافحة الشيخ محمد بن زايد؟ ..فيديو

أثارت لقطة جمعت بين السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما استغلتها بعض وسائل الإعلام الموجهة واقطتعتها من سياقها.





و أظهرت مقاطع فيديو أن السلطان هيثم بن طارق يرفض مصافحة الشيخ محمد بن زايد، خلال مراسم عزاء السلطان الراحل قابوس بن سعيد.





وفسرت وسائل الإعلام الموجهة الموقف على أنه يكشف وجود خلافات بين مسقط وأبوظبي.





لكن وسائل الإعلام العمانية ورواد التواصل الاجتماعي أوضحوا أن السبب يرجع إلي العادات والتقاليد العمانية بألا يتم مصافحة الضيف داخل المنزل وإرجاع اليد إلى الخلف قبل إيصاله إلى المركبة التي تقله إلى منزله.



