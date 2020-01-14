AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمادة صدقي: حزين للرحيل عن الهلال السوداني بهذه الطريقة .. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:00 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
Advertisements
محمد رشاد
قال حمادة صدقي المدير الفني الحالي للفريق سموحة والسابق للهلال السوداني، أنه حزين للرحيل عن الفريق السوداني مؤخرا، نظرا لعلاقته الوطيدة بلاعبي الهلال، وحماسه لتحقيق نجاحات مع هذه المجموعة.

وأكد حمادة صدقي خلال وجوده ضيفا على برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت، أنه لم يهرب من تدريب الهلال كما أُشيع، موضحا أنه حزين بسبب هجوم بعض الشخصيات عليه، واتهامه بالهروب من تدريب فريق بقيمة نادي الهلال.

وسرد حمادة صدقي بعض المعوقات التى واجهته في تجربته القصيرة بالسودان، مثل عدم تنفيذ بعض البنود في عقده مع إدارة النادي السوداني، إضافة إلى عدم تنفيذ طلبات لاعبي الفريق، وتهميش دوره في اختيار الصفقات الجديدة.

وقال صدقي: "رئيس النادي كان لا يستمع لأحد، كان دائما يقول إن ملفات النادي بما فيها الصفقات ملكية خاصة له، وكان دائما يقول إن كل شىء يمكنه فعله بفلوسه".

وتابع: "فؤجئت بمدرب ينزل لى أرض التدريب ويبلغنى بأنه مدرب عام تم تعيينه معى في الجهاز، دون أن يبلغنى رئيس النادي بالأمر، كما فوجئت بعد العودة من مباراة النجم في تونس بغياب 8 لاعبين أساسيين عن التدريبات لعدم سداد مستحقاتهم".

وكان حمادة صدقي قاد فريق الهلال السوداني مؤخرًا وتولى المهام الفنية لمباراتين في البطولة الأفريقية حقق من خلالها الفوز على حساب النجم الساحلي (1-0) وتلقى هزيمة من نفس المنافس بهدفين مقابل هدف وحيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الفاتح النقر مديرا فنيا لـ الهلال السوداني بعد رحيل حمادة صدقي

مفاجأة: حمادة صدقي يطالب الهلال السوداني بالشرط الجزائي بعد رحيله

أول تعليق من اتحاد الكرة على هروب حمادة صدقي من الهلال السوداني

شطة يوجه رسالة قوية إلى حمادة صدقي بعد هروبه من الهلال السوداني

حمادة صدقي يكشف الحقيقة: لم أهرب من الهلال.. أنا مش صغير.. فيديو

حمادة صدقي يتنحى عن تدريب الهلال.. الأهلي فى دائرة الاتهام والجبلاية تترقب.. القصة كاملة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أحدث ظهور لـ جورج سيدهم.. تطور جديد في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. النجوم يواسون محمد منير

النائب العام ينتدب الطب الشرعي لتشريح جثمان المسجون مصطفى قاسم

اللي هيقرب منها هضربه بالنار.. شاب يحتضن طالبة أمام مدرسة ثانوية في الشرقية.. شاهد

اقتصادية البرلمان تكشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

العشق الممنوع.. الزوجة والعشيق قتلا سائق التوكتوك من أجل لحظات المتعة فى شبرا.. تفاصيل

إسعاد يونس تكشف عن مواقف إنسانية رائعة للوزيرة السابقة غادة والي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تفاجئ عريسها وتصل لحفل الزفاف على متن طائرة هليكوبتر.. والسبب؟

10 وصايا من جمال شعبان.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

بالصور والفيديوهات.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء زوج شقيقته