جددى سفرتك بطريقة عمل شوربة سمك السالمون

شوربة سمك السالمون من الأطباق الجانبية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف منال العالم.



مقادير شوربة سمك السالمون



2حبةرأس سمكة سالمون

2حبة كبيرةطماطم شرائح

1حبةفلفل احمر حلو شرائح

1حبةفلفل اخضر حلو شرائح

1حبةفلفل اصفر حلو شرائح

1عودبصل اخضر شرائح

1عودكرفس، شرائح

1حبة كبيرةبصل شرائح

4فص ثوم شرائح

1قطعة زنجبيل شرائح

2 ليمون

2ملعقة صغيرةملح

1/2ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/2كوب نعناع اخضر

3قرن فلفل احمر

3ملعقة كبيرةزيت ذرة



طريقة تحضير شوربة سمك السالمون

-في قدر واسع سخني الزيت، اضيفي الثوم، الزنجبيل، البصل الأخضر والليمون جراس، قلبي المكونات مع بعضها لتكتسب نكهة طيبة، اضيفي البصل، الكرفس وقلبي لعدة دقائق لتتصاعد الرائحة الشهية.

-اضيفي الفلفل الأخضر، الأحمر، الأصفر والشطة حسب الرغبة.

-اضيفي الطماطم واستمري بتشويح وتقليب المكونات كلها مع بعضها لتكتسب نكهة قوية.

-اضيفي النعناع، ورأس السمك وان كان هناك قطع اخرى مثل سلسلة الشوك .. الخ

-اغمري السمك بالماء ، غطي القدر واتركيه لحوالي نصف ساعة لينضج السمك تماما. دعيه يبرد.

-يمكنك نزع لحم السمك من الشوك ، تصفية المرق واضافته الى قطع السمك، اضيفي بعض اوراق النعناع.

-قدمي الشوربة مع قطع من الليمون .

