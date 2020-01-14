جددى سفرتك بطريقة عمل شوربة سمك السالمون

شوربة سمك السالمون من الأطباق الجانبية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف منال العالم.
مقادير شوربة سمك السالمون
2حبةرأس سمكة سالمون
2حبة كبيرةطماطم شرائح
1حبةفلفل احمر حلو شرائح
1حبةفلفل اخضر حلو شرائح
1حبةفلفل اصفر حلو شرائح
1عودبصل اخضر شرائح
1عودكرفس، شرائح
1حبة كبيرةبصل شرائح
4فص ثوم شرائح
1قطعة زنجبيل شرائح
2 ليمون
2ملعقة صغيرةملح
1/2ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/2كوب نعناع اخضر
3قرن فلفل احمر
3ملعقة كبيرةزيت ذرة
طريقة تحضير شوربة سمك السالمون
-في قدر واسع سخني الزيت، اضيفي الثوم، الزنجبيل، البصل الأخضر والليمون جراس، قلبي المكونات مع بعضها لتكتسب نكهة طيبة، اضيفي البصل، الكرفس وقلبي لعدة دقائق لتتصاعد الرائحة الشهية.
-اضيفي الفلفل الأخضر، الأحمر، الأصفر والشطة حسب الرغبة.
-اضيفي الطماطم واستمري بتشويح وتقليب المكونات كلها مع بعضها لتكتسب نكهة قوية.
-اضيفي النعناع، ورأس السمك وان كان هناك قطع اخرى مثل سلسلة الشوك .. الخ
-اغمري السمك بالماء ، غطي القدر واتركيه لحوالي نصف ساعة لينضج السمك تماما. دعيه يبرد.
-يمكنك نزع لحم السمك من الشوك ، تصفية المرق واضافته الى قطع السمك، اضيفي بعض اوراق النعناع.
-قدمي الشوربة مع قطع من الليمون .
مقادير شوربة سمك السالمون
2حبةرأس سمكة سالمون
2حبة كبيرةطماطم شرائح
1حبةفلفل احمر حلو شرائح
1حبةفلفل اخضر حلو شرائح
1حبةفلفل اصفر حلو شرائح
1عودبصل اخضر شرائح
1عودكرفس، شرائح
1حبة كبيرةبصل شرائح
4فص ثوم شرائح
1قطعة زنجبيل شرائح
2 ليمون
2ملعقة صغيرةملح
1/2ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/2كوب نعناع اخضر
3قرن فلفل احمر
3ملعقة كبيرةزيت ذرة
طريقة تحضير شوربة سمك السالمون
-في قدر واسع سخني الزيت، اضيفي الثوم، الزنجبيل، البصل الأخضر والليمون جراس، قلبي المكونات مع بعضها لتكتسب نكهة طيبة، اضيفي البصل، الكرفس وقلبي لعدة دقائق لتتصاعد الرائحة الشهية.
-اضيفي الفلفل الأخضر، الأحمر، الأصفر والشطة حسب الرغبة.
-اضيفي الطماطم واستمري بتشويح وتقليب المكونات كلها مع بعضها لتكتسب نكهة قوية.
-اضيفي النعناع، ورأس السمك وان كان هناك قطع اخرى مثل سلسلة الشوك .. الخ
-اغمري السمك بالماء ، غطي القدر واتركيه لحوالي نصف ساعة لينضج السمك تماما. دعيه يبرد.
-يمكنك نزع لحم السمك من الشوك ، تصفية المرق واضافته الى قطع السمك، اضيفي بعض اوراق النعناع.
-قدمي الشوربة مع قطع من الليمون .