إسعاد يونس تكشف عن مواقف إنسانية رائعة للوزيرة السابقة غادة والي

استضافت الفنانة القديرة إسعاد يونس، ببرنامج"صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا.



وكشفت إسعاد يونس عن مواقف إنسانية للوزيرة قائلة:"أنا شوفت منها مواقف إنسانية مشرفة على سبيل المثال وليس الحصر، أنا شخصيا تحدثت معها على فيسبوك أكثر من مرة عن قضايا إنسانية، ووجدت منها سرعة إستجابة، وهذا ماتفعله دائما مع كل الناس".



وتقدم الفنانة إسعاد يونس، خلال اللقاء مفاجأة لها، بحضور مسيو موريس ومدام سونيا مدرسين غادة والي في مدرستها أثناء دراستها فى الصغر، كما تحضر الوزيرة نبيلة مكرم إلى الاستوديو.



يذكر أن اختيار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، جاء ليبرز الدور الريادى والهام لمصر على الساحة الدولية والعالمية، بالإضافة إلى الثقة فى قوة مصر لتقديم ما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب فى مواجهة تحديات الجريمة المُنظمَة، بالإضافة إلى انتشار المخدرات وظاهرة الإدمان.