بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية

حرصت الفنانة اللبنانية مريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بـ stories جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا فى السعودية.



وخطفت مريم الأنظار بإطلالة جذابة و أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأسود ذا أكمام طويلة، واتسم الجزء العلوى من التصميم بالتطريزات اللامعة.



وقد حمل فستان مريام فارس فى السعودية توقيع دار الأزياء لابورجوازي، فيما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات و الأكسسوارات الفخامة التى زادت من أناقتها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مريام فارس على خصلات شعرها الأنسيابى المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

