AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:01 ص
مريام فارس
مريام فارس
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية مريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بـ stories جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا فى السعودية.

وخطفت مريم الأنظار بإطلالة جذابة و أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأسود ذا أكمام طويلة، واتسم الجزء العلوى من التصميم بالتطريزات اللامعة.

وقد حمل فستان مريام فارس فى السعودية توقيع دار الأزياء لابورجوازي، فيما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات و الأكسسوارات الفخامة التى زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مريام فارس على خصلات شعرها الأنسيابى المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية
بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية
بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية
بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية
بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية
بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية
بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

بفستان لامع .. مايا دياب تستعرض رشاقتها فى دبى

بفستان قصير.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية

ترشيحاتنا

بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

كارتيرون يعنف أوباما بعد أحداث مباراة الزمالك وزيسكو في دوري الأبطال.. تفاصيل

اخبار النادي الأهلي.. كهربا مهدد بالايقاف.. وساعات الحسم تنتظر الصفقة الجديدة

بالصور والفيديوهات.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء زوج شقيقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية

بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك