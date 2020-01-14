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تعليم

تعليمات جديدة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:01 ص
امتحانات الصفين الاول
امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
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قســــم التعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، شددت خلالها على أن يتم ضم مدير ادارة الاحصاء بالمديرية او من ينوب عنه وكذا رئيس قسم الاحصاء بالادارة لتشكيل غرف العمليات الخاصة بإمتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لشهر يناير 2020 .

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن تفعيل تطبيق إلكتروني جديد ليقوم خلاله مديري المدارس الثانوي العام والخاص ، بتسجيل تقرير عن الموقف العام عن سير الامتحانات بكل لجنة ، وموقف غياب الطلاب ، وموقف المشكلات التي واجهت طلاب 2 ثانوي في الاختبارات الالكترونية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من تسجيل هذه النقاط يوميا في كل فترة امتحانية ، على أن يتم الانتهاء من التسجيل وطباعة التقرير وبشكل فوري في غضون ساعة بحد اقصى من موعد انتهاء الامتحان .

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم عرض نتائج التسجيل اولا بأول على نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وقررت وزارة التربية والتعليم تكليف كلا من مديري ادارات واقسام الاحصاء والسادة اعضاء غرف العمليات على مستوى المديرية برئاستكم بمتابعة الانتهاء من اعمال التسجيل عن طريق المدارس في اسرع وقت ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المتاح لهم لمتابعة موقف التسجيل والعرض على السادة مجيري الادارات اولا بأول .
تعليمات جديدة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
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