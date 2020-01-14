ملامح الشكل النهائي لمنطقة سور مجرى العيون بعد التطوير.. فيديو

قال محمد الخطيب، استشاري تطوير منطقة سور مجرى العيون، إنه تم بذل مجهودات كبيرة للتفاوض مع الأهالي؛ من أجل إكمال أعمال التطوير بالمنطقة.



وأضاف محمد الخطيب في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه تم توفير خيارات الرحيل للأهالي إما بمقابل مادي او توفير بديل للسكن، بالإضافة إلى نقل مصانع ومدابغ الجلود إلى الروبيكي.



وتابع محمد الخطيب:" البيئة العمرانية في منطقة سور مجرى العيون كانت متدهورة بشكل كبير، وتم إنشاء المنازل في المنطقة بشكل عشوائي تماما، وصرف المدابغ بأكملها صرف سطحي على الشارع".



ولفت محمد الخطيب إلى أن مساحة المنطقة في سور مجرى العيون 90 فدانا، يحدها سور مجرى العيون، ونعمل على ربط القاهرة التاريخية بمختلف الحقب المختلفة، وسيتم تقديم انشطة بها فن وتراث وثقافة وحرف وتجارة، إضافة إلى توفير انشطة ترفيهية في المنطقة .



وأوضح محمد الخطيب أن الانتهاء من المشروع بكامله في 5 سنوات، ونستهدف خلق نسيج تاريخي كأننا في مدينة تاريخية قديمة والفنادق بها على الطراز القديم ، وسيكون هناك ممشى سياحي جميل، ومسرح مفتوح وسينمات ومعارض للفنانين.