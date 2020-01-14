بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف

حرصت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور لها، خلال تواجدها فى بورسعيد.



وظهرت سلمى أبو ضيف فى الصور بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست ندى، حيث ارتدت فستانا أصفر كاجوال طويل وذا أكمام طويلة، وتميز التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات، كما كشف عن قوامها الرشيق.



وانتعلت سلمى أبو ضيف حذاء غريب باللون التركواز، فيما أكملت إطلالتها بإكسسوارات عصرية.



فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها.

