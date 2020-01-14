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محافظات

اندلاع حريق هائل في ورشة نجارة بدمياط.. صور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:16 ص
صورة من منطقه البنزينه
صورة من منطقه البنزينه بالشعراء بمدينه دمياط
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زينب الزغبي
فوجئ سكان منطقة البنزينة في قرية الشعراء بمدينة دمياط، باشتعال النيران داخل إحدى ورش النجارة في القرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقى اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، بلاغا، يفيد باشتعال النيران في أحد ورش النجارة بقرية الشعراء.

وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وسيطر رجال الحماية المدنية علي الحريق، قبل امتداده للطوابق العليا بالمنزل الذي به الورشة.

وكشفت المعاينة المبدئية، أن ماسا كهربائيا من الممكن أن يكون السبب وراء اشتعال النيران، ووجود الأخشاب زاد من الاشتعال، وعدم وجود خسائر في الأرواح، بينما لم تقدر بعد الخسائر المادية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة؛ للعرض على النيابة العامة، وانتداب لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق.
اندلاع حريق هائل في ورشة نجارة بدمياط.. صور
اندلاع حريق هائل في ورشة نجارة بدمياط.. صور
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