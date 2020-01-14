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فن

عصام الحضري يوحه رسالة لـ محمد رمضان بسبب رايحين نسهر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:08 ص
عصام الحضري و محمد
عصام الحضري و محمد رمضان
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مصطفى كرم
هنأ عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق، محمد رمضان علي أغنيتة الجديده التي حققت نجاحات كبيرة خلال أيام قليلة من طرحها.

وكتب عصام الحضري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "‏Boom ألف مبروك صديقي وحبيبي محمد رمضان الأغنية الجديدة و من نجاح لنجاح دايما يا رب".

ولقيت تغريدة عصام الحضري، ردودا واسعة، من متابعيه عبر تويتر، وجاءت التعليقات بين "‏أ‎لف مليون مبروك بالتوفيق إن شاء الله" و "‏‎‎منورين يا نمبر وان" و "منورين".

جدير بالذكر أن محمد رمضان أطلق أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" يوم 1 يناير، وحققت ما يصل إلى 16 مليون مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب"، والأغنية من إخراج محمد سامى.

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.
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