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رياضة

الزمالك يتوجه إلى الجونة بطائرة خاصة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:40 ص
صدى البلد
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ملك موسى
يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الجونة عصر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة.

ويستعد الفريق لخوض مباراة الجونة المقرر لها فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير.

يأتي قرار إدارة الكرة بالسفر عبر طائرة خاصة، ليضمن بقاء الفريق الأبيض 24 ساعة فقط فى الجونة، على اللاعبين خاصة أن خطوط الطيران الداخلية ستطلب سفر الفريق إلى الجونة قبل موعد المباراة بيومين والعودة بعد المباراة بيوم.

وفضل الزمالك إراحة اللاعبين بحجز طائرة خاصة فى ظل المواجها التى تنتظر اللاعبين فى الفترة المقبلة سواء في الدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا.
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