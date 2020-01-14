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فن

Like a boss.. إيرادات صادمة لفيلم سلمى حايك الجديد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:01 ص
فيلم like a boss
فيلم like a boss
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شروق ابراهيم
لم يحصد فيلم النجمة العالمية سلمى حايك الجديد، Like a boss، سوى ١٠ ملايين دولار أمريكي حول العالم؛ لتصبح إيراداته مخيبة للآمال، بعد أن توقع الكثير تحقيقه أرقاما عالية.

وفي سبيل تحقيق حلمهما في تأسيس شركة تجميل خاصة بهما، تلجأ كل من "ميا" و"ميل" إلى سيدة ثرية لتمويل مشروعهما، لكنهما تتعرضان للنصب على يد هذه السيدة، والتي تقوم بدورها سلمى حايك، ضمن أحداث الفيلم الكوميدي Like A Boss.

ورغم الاختلاف بين شخصيتيّ "ميا وميل" فإحداهن ذات تفكير عملي، بينما الأخرى تحلم بتكوين ثروة والعيش في حياة فخمة، إلا أن الصديقتين تتفقان في طموح واحد، وهو تأسيس شركة تجميل معًا، لتسير الأمور بعدها على نحو سيئ؛ عندما تبدأ ممولة المشروع في سرقتهما والنصب عليهما، وتتطور بذلك أحداث فيلم Like A Boss.

والفيلم من إخراج ميخيل أرتيتا، وتأليف سام بيتمان وآدم كول كيلي، وبطولة تيفاني هاديش، روز بيرن، جينيفر كوليدج، ناتاشا روزويل، وسلمى حايك.
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