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أخبار العالم

الأمم المتحدة : نأمل أن تصبح محادثات موسكو خطوة نحو عقد لقاء حول ليبيا في برلين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:06 ص
لأمم المتحدة
لأمم المتحدة
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أ ش أ
أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة، عن أملها في أن تسهم المحادثات التي جرت في موسكو بين طرفي النزاع الليبي، في الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية ، عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، قوله "نتابع سير المحادثات في موسكو، آملين أن تصبح خطوة نحو تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين".

وأضاف دوجاريك أنه لا يعتبر الخطوات الروسية الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا منافسة لجهود الأمم المتحدة أو بديلة عنها، مع أنه أشار إلى "أهمية أن يصب كل ما يجري في موسكو ضمن إطار الجهود لعقد اللقاء في برلين".

وانتهت في موسكو اليوم محادثات حول هدنة في ليبيا بين وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا مع كل من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، دون التوصل إلى توقيع أي اتفاق بين طرفي النزاع.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن السراج وقع وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب حفتر وقتا إضافيا حتى صباح الغد لدراستها.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الألمانية ، يوم 19 يناير الجاري ، مؤتمرا دوليا حول تسوية الأزمة الليبية.
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