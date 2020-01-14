عضو المجلس القومي للمرأة تعزي مايا مرسي في وفاة نجلها

توفي أمين تامر موسى، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، منذ قليل، وستقام الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء، بمسجد السيدة نفيسة.



وقدمت الدكتورة رانيا يحيى، العضوة بالمجلس، التعازي لأهل المتوفى، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماع فيس بوك، كاتبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، البقاء والدوام لله ، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته... وإنا لله وإنا اليه راجعون ...توفي إلى رحمه الله تعالي أمين تامر ابن أختنا الغالية الدكتورة مايا مرسي ..تغمده الله برحمته و الهمها الصبر و السلوان".



كما تقدم عدد كبير من المتابعين لها، ولصفحة المجلس القومي للمرأة، بالتعازي لـ الدكتور مايا مرسي، وبالدعاء لنجلها.