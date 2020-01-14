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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة القتلى جراء سوء الأحوال الجوية بباكستان إلى 41 شخصا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:22 ص
سوء الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية
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أ ش أ
أفادت وسائل إعلامية في باكستان اليوم الثلاثاء ، بارتفاع حصيلة القتلى جراء سوء الأحوال الجوية في جميع أنحاء البلاد إلى 41 شخصا.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن المسئول البارز بإدارة الكوارث عمران زرقون قوله إن 22 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب انهيار الأسطح وتساقط الثلوج بكثافة في إقليم "بلوشستان".

ولقد تسبب تساقط الثلوج بغزارة في إغلاق العديد من الطرق السريعة، ذلك في الوقت الذي توقع فيه خبراء الأرصاد استمرار سوء الأحوال الجوية في معظم أنحاء "بلوشستان" خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتم إعلان حالة الطوارئ في 7 مناطق بإقليم "بلوشستان" والتي تأثرت بشدة بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج.
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